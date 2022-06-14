«Динамо» договорилось с Йокановичем о назначении на пост главного тренера

Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось о заключении контракта со Славишей Йокановичем. 53-летний сербский специалист сменит на посту главного тренера Сандро Шварца.

Юристам осталось урегулировать последние детали соглашения. Официально о назначении нового тренера московский клуб должен объявить до конца текущей недели. Ранее о том, что переговоры с Йокановичем близки к завершению сообщал «РБ Спорт».

В сезоне-2021/2022 «Динамо» заняло третье место в РПЛ. В финале БЕТСИТИ Кубка России москвичи проиграли «Спартаку» (1:2).

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.