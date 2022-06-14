Лещенко отреагировал на информацию о назначении Йокановича на пост главного тренера «Динамо»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о назначении Славиша Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Если честно, я впервые слышу об этом человеке вообще. Надеюсь, руководство «Динамо» знает, что делает. Раньше менеджмент нашей команды справлялся очень хорошо с выбором главных тренеров, рассчитывая на долгосрочную перспективу. Команда у нас молодая, игрокам будет довольно интересно поработать с разными специалистами. Русский тренер был бы лучше? Далеко не факт. Не важно, какой национальности тренер. Главное — качественная игра и хорошие результаты команды!» — сказал Лещенко «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось о заключении контракта со Славишей Йокановичем. 53-летний сербский специалист сменит на посту главного тренера Сандро Шварца.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.