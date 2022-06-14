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Лещенко — о Йокановиче: «Впервые слышу об этом человеке. Надеюсь, руководство «Динамо» знает, что делает»

Лещенко отреагировал на информацию о назначении Йокановича на пост главного тренера «Динамо»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о назначении Славиша Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Если честно, я впервые слышу об этом человеке вообще. Надеюсь, руководство «Динамо» знает, что делает. Раньше менеджмент нашей команды справлялся очень хорошо с выбором главных тренеров, рассчитывая на долгосрочную перспективу. Команда у нас молодая, игрокам будет довольно интересно поработать с разными специалистами. Русский тренер был бы лучше? Далеко не факт. Не важно, какой национальности тренер. Главное — качественная игра и хорошие результаты команды!» — сказал Лещенко «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось о заключении контракта со Славишей Йокановичем. 53-летний сербский специалист сменит на посту главного тренера Сандро Шварца.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

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Точилин — о Йокановиче: «Наверное, в «Динамо» выбрали самое идеальное решение на сегодняшний момент»
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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