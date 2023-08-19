Федотов объяснил, почему ЦСКА проиграл «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чего не хватило команде в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В первом тайме мы были должны забивать три мяча, во втором тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды — одна нападает, другая защищается. У меня нет претензий к Владу Торопу, мы не увидели никакой неуверенности. Наоборот, он здорово включался в игру, забирал мячи. Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре», — приводит слова Федотова «Газета.Ru».

ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда в 6-м туре сыграет на выезде с «Оренбургом».