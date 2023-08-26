Эракович: «Матч со «Спартаком» не был для меня принципиальным. Не интересует, что говорят вокруг»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1). Сербский футболист не считает принципиальным матч против команды, которая интересовалась им до переезда в Санкт-Петербург.

— Учитывая историю с твоим возможным переходом в «Спартак», была ли эта игра для тебя вдвойне принципиальной?

— На самом деле нет. Для меня любая игра важна, и я не ранжирую соперников. То, о чем говорят вокруг, меня совершенно не интересует, я был полностью погружен в игру и не думал ни о чем, кроме нее.

— Год назад была информация, что «Зенит» на тебя вышел с предложением. Ты действительно мог перейти тогда?

— По этому поводу я тоже не могу ничего сказать. Возможно, кто-то другой знает об этом больше, но меня никто не уведомлял, так что и комментировать тут нечего.