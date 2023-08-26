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Сегодня, 09:45

Эракович: «Матч со «Спартаком» не был для меня принципиальным. Не интересует, что говорят вокруг»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в матче против «Спартака».
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1). Сербский футболист не считает принципиальным матч против команды, которая интересовалась им до переезда в Санкт-Петербург.

— Учитывая историю с твоим возможным переходом в «Спартак», была ли эта игра для тебя вдвойне принципиальной?

— На самом деле нет. Для меня любая игра важна, и я не ранжирую соперников. То, о чем говорят вокруг, меня совершенно не интересует, я был полностью погружен в игру и не думал ни о чем, кроме нее.

— Год назад была информация, что «Зенит» на тебя вышел с предложением. Ты действительно мог перейти тогда?

— По этому поводу я тоже не могу ничего сказать. Возможно, кто-то другой знает об этом больше, но меня никто не уведомлял, так что и комментировать тут нечего.

Страхиня Эракович в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
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Эракович признался, что посетил матч «Зенита», когда ему было три года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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