Топ трансферы «Динамо»: самые дорогие продажи футболистов клубом из Москвы
Подборка самых дорогих трансферов московского клуба.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского футболиста Арсена Захаряна. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.
20-летний россиянин подписал контракт с испанским клубом до 2029 года.
Этот трансфер стал третьим в списке самых дорогих сделок в истории московского «Динамо». Рекордной продажей для москвичей по-прежнему является трансфер Данни в «Зенит», на котором клуб заработал 30 миллионов евро.
Топ-5 самых дорогих трансферов «Динамо» на выход:
- Данни. Куда: «Зенит». Когда: 2008. Сумма трансфера: 30 миллионов евро.
- Александр Кокорин. Куда: «Анжи». Когда: 2013. Сумма трансфера: 19 миллионов евро.
- Арсен Захарян. Куда: «Реал Сосьедад». Когда: 2023. Сумма трансфера: 12 миллионов евро + бонусы.
- Манише. Куда: «Атлетико Мадрид». Когда: 2006. Сумма трансфера: 9 миллионов евро.
- Александр Самедов. Куда: «Локомотив». Когда: 2012. Сумма трансфера: 8 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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7 тур
8 тур
9 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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