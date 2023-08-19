Мостовой назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Динамо» над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«На старте сезона я сразу увидел, что у ЦСКА есть проблемы со скамейкой и это физически видно, — приводит Vprognoze.ru слова эксперта. — Ошибка грубейшая Набабкина. От усталости? Конечно! Ему ведь не 25 лет и никогда не было сильным игроком. Я говорил, что ничья возможно, но мяч в руку Заболотному попал на последних минутах. А так, игра была ничейная».

Благодаря победе «Динамо» (10 очков) обошло ЦСКА (9 очков) и поднялось на третье место в турнирной таблице чемпионата России.