Поговорили о «Спартаке», Малкоме, Кузяеве, Манчини и Спаллетти.

Иван Карминати появился в Петербурге еще когда «Зенит» возглавлял его соотечественник Роберто Манчини — сейчас специалист, которому 13 сентября исполнится 69 лет, проводит уже свой седьмой сезон в штабе сине-бело-голубых и шестой под руководством Сергея Семака.

Тяжелый старт? У нас команда с крепкой психологией

— Вы уже давным-давно знаете, что матчи «Зенита» со «Спартаком» имеют особый подтекст. Как вам воскресная игра в Москве?

— Считаю, мы заслуженно взяли три очка. Очень важно, что команда вернулась в лидирующую группу. Но победа над «Спартаком», порадовавшая и нас, и наших болельщиков, — уже история. Теперь готовимся к «Уралу», выдавшему прекрасный старт.

— Если екатеринбуржцы на старте чемпионата действительно приятно удивили, то «Зенит» буксовал. В чем причины того, что в первых четырех турах сине-бело-голубые выиграли лишь дважды, потеряв на таком коротком отрезке целых четыре очка?

— Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените». Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от «Динамо» многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря.

Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован. К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.

Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» — команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке. Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но находясь внутри процесса, оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала. Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае.

Радость Вендела в матче со «Спартаком». Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Главным героем встречи с красно-белыми стал автор дубля Вендел. Что скажете о нем?

— Это очень позитивный парень, обожающий футбол. Что там происходило с его поздним приездом нынешним летом — не мое дело. Когда бразилец появился на базе в Удельном парке, мы сразу выдали ему личный план подготовки. Сначала Вендел поработал индивидуально, а потом влился в общую группу. У него есть определенное преимущество — в силу особенностей организма хавбек набирает форму быстрее других. Это на уровне генетики. Вендел добросовестно трудился на тренировках, а затем главный тренер грамотно подвел его к участию в матчах.

В таланте же полузащитника никто не сомневается — на мой взгляд, человек способен заиграть в любом ведущем европейском чемпионате. Но даже ему нужно какое-то время, чтобы вкатиться в сезон. Как только Вендел вновь почувствовал вкус большого футбола, так сразу себя проявил. А в целом, по моим личным ощущениям, вся команда против «Спартака» была заряжена по максимуму и испытывала уверенность в своих силах.

— В сложный для «Зенита» момент встречи третий гол в ворота хозяев соорудили вышедшие на замену Ерохин и Сутормин, на пару доставившие мяч в штрафную Свинова под удар Кассьерре. Как выглядят в тренировочном процессе футболисты, которые получают мало игровой практики?

— Безупречно! Все выкладываются по полной программе. Тот же Ерохин вообще образец того, как профессионал должен относиться к делу. Хочу отметить очень важную деталь, которая помогает «Зениту» добиваться побед: на наших двусторонках всегда приличная конкуренция. Те, кто выходит на поле реже, не опускают руки, а, наоборот, пытаются убедить главного тренера в том, что достойны играть больше. Это делает команду сильнее. А один из свежих примеров здоровой борьбы за место в составе — выход Алипа против «Спартака» с первых минут, тогда как Ренан остался в запасе.

Сергей Семак и Иван Карминати. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

— Когда можно ждать возвращения в строй Мостового, Родригао и Чистякова?

— На подобные вопросы у нас отвечает главный тренер. С моей стороны было бы неправильно комментировать такие вещи вместо Семака. Могу только сказать, что у каждого из ребят есть свой план реабилитации, которому они следуют.

— Какое впечатление производит на вас на тренировках Марио Фернандес?

— Это большой профессионал с огромным опытом. Понятно, что поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики. Но заметно, что Марио поступательно набирает обороты. Например, против «Спартака» он, как мне кажется, действовал крайне полезно для всей команды.

— А как вам 19-летний полузащитник Васильев?

— Вы же сами видите, что Мистер ему все чаще доверяет. У парня хорошие футбольные данные, спортивный характер. Но, разумеется, Дмитрий только в начале пути. Чтобы вырасти в большого футболиста, предстоит много и упорно работать.

— Помню, что и вы, и ваш бывший коллега по «Зениту» Андреа Сканавино всегда подчеркивали, как образцово проводит занятия Далер Кузяев. Общались после отъезда хавбека в лигу 1? Видели, какой красивый мяч он забил «Бресту» во 2-м туре чемпионата Франции?

— Когда Кузяев перешел в «Гавр», отправил ему сообщение и искренне пожелал удачи. И по своему футбольному интеллекту, и по физическим данным Далер способен проявить себя во французской лиге. А его классный гол — подтверждение тому.

Лучано Спаллетти. Фото AFP

Спаллетти в сборной Италии — сильный ход

— Хочу спросить о Роберто Манчини, с которыми вы много лет сотрудничали. Вас удивил его уход из сборной Италии?

— Он получился действительно сенсационным для подавляющего большинства журналистов и болельщиков. Но какие-то кулуарные разговоры о возможной отставке ходили еще до объявления.

— Теперь надо ждать Манчини в Саудовской Аравии?

— Об этом говорят и пишут в Италии каждый день. Но официального подтверждения пока не было.

— Сканавино останется в «Скуадре адзурре» или уйдет вместе с Манчини?

— Тоже пока не было точной информации. Отставка Манчини случилась под самый Феррагосто (этот праздник итальянцы отмечают 15 августа, он символизирует завершение сезона больших летних работ. — Прим. Г.К), а это ведь исторически такой период, когда рабочая активность замирает.

— А как вам назначение одного экс-тренера «Зенита» вместо другого? Чего ждать от Лучано Спаллетти?

— На сегодня это — сильный и логичный ход. Ну а дальше время покажет. В Неаполе Спаллетти работал под большим давлением и добился исторического результата для «Наполи» и для себя лично. Но в сборной прессинг со всех сторон еще сильнее, потому что на тебя смотрит не один город, а вся страна, где почти каждый считает себя специалистом в футболе. Лучано — прекрасный специалист, и я желаю ему справиться с прессингом со стороны журналистов и тиффози, под которым ему придется трудиться.

— Манчини давно нет в «Зените», а Спаллетти работал в Петербурге еще раньше, так что именно Иван Карминати — главный итальянский долгожитель в невском клубе. Как вам живется в Петербурге?

— Фантастический, неповторимый город! Я живу в самом центре и обожаю гулять по историческим улицам, площадям и набережным. Счастлив, что судьба подарила мне возможность работать в таком уникальном месте.