Вице-президент «Алании»: «Алан Дзагоев очень хочет в «Аланию», он готов»
Вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о принципиальном согласии полузащитника Алана Дзагоева перейти в клуб из Владикавказа.
«Алан Дзагоев очень хочет в «Аланию», он готов! Теперь он ждет нашего предложения. Сейчас все зависит от клуба», — заявил Гуриев «ОсНове».
20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.
32-летний Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Источник: https://osnova.news/n/16072/
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