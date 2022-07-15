«Не вижу логики ни в уходе Кержакова, ни в назначении Галактионова. Это какие-то блатные дела». Мнение Бормана
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» оценил кадровые перестановки в «Нижнем Новгороде».
— Как для себя объясняете, что «Нижний Новгород» решил не продлевать контракт с Александром Кержаковым?
— По каким-то причинам он вдруг стал неудобен руководителям клуба. И его не защитили. Наоборот, так все преподнесли губернатору, что тот решил поменять тренерский штаб. Хотя в прошлом сезоне Кержаков совершил что-то невероятное. С маленьким бюджетом и небольшой обоймой футболистов спокойно сохранил дебютанту место в премьер-лиге. Даже без стыковых матчей!
Я не вижу логики ни в уходе Кержакова, ни в назначении Галактионова. Мне кажется, это какие-то блатные дела. Кто-то очень хотел протащить в РПЛ тренера молодежной сборной. Ну и нашли слабое звено в лице «Нижнего Новгорода». Возможно, пообещали, что Галактионов привезет много молодых игроков. За которых платить не надо, будут за две копейки носиться по полю как собаки.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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