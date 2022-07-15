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«Не вижу логики ни в уходе Кержакова, ни в назначении Галактионова. Это какие-то блатные дела». Мнение Бормана

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» оценил кадровые перестановки в «Нижнем Новгороде».

— Как для себя объясняете, что «Нижний Новгород» решил не продлевать контракт с Александром Кержаковым?

— По каким-то причинам он вдруг стал неудобен руководителям клуба. И его не защитили. Наоборот, так все преподнесли губернатору, что тот решил поменять тренерский штаб. Хотя в прошлом сезоне Кержаков совершил что-то невероятное. С маленьким бюджетом и небольшой обоймой футболистов спокойно сохранил дебютанту место в премьер-лиге. Даже без стыковых матчей!

Я не вижу логики ни в уходе Кержакова, ни в назначении Галактионова. Мне кажется, это какие-то блатные дела. Кто-то очень хотел протащить в РПЛ тренера молодежной сборной. Ну и нашли слабое звено в лице «Нижнего Новгорода». Возможно, пообещали, что Галактионов привезет много молодых игроков. За которых платить не надо, будут за две копейки носиться по полю как собаки.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Лука Каттани. Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»
ФК Нижний Новгород (Олимпиец)
Валерий Овчинников
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