Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника армейцев Константина Кучаева в «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Что такое Кучаев? Это не уровень армейцев. Нет у него стабильности, мощи. Такие игроки не вытянут команду на второе, даже третье место, как Обляков, Ахметов. Он немощный, неагрессивный. Мне кажется, он бережет себя после травмы. Большие деньги все же получает. Футбол изменился. Они все страхуются. Никто не выкладывается. Мы просто отмокали в душе, чтобы только отдохнуть. А эти причесались, сели в тачки и до свидания. Так нельзя. Менталитет изменился в корне. Думают, как бы побыстрее заработать миллион долларов. Я очень рад, что Кучаева отпустили. Очень хлюпенький игрок», — сказал Пономарев «СЭ».

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера 23-летнего футболиста у ЦСКА. В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей и забил один гол.

Перед арендой в казанский клуб полузащитник продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.