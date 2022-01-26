«Это не уровень армейцев! Он немощный!» Ветеран ЦСКА — об уходе Кучаева в «Рубин»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника армейцев Константина Кучаева в «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона.
«Что такое Кучаев? Это не уровень армейцев. Нет у него стабильности, мощи. Такие игроки не вытянут команду на второе, даже третье место, как Обляков, Ахметов. Он немощный, неагрессивный. Мне кажется, он бережет себя после травмы. Большие деньги все же получает. Футбол изменился. Они все страхуются. Никто не выкладывается. Мы просто отмокали в душе, чтобы только отдохнуть. А эти причесались, сели в тачки и до свидания. Так нельзя. Менталитет изменился в корне. Думают, как бы побыстрее заработать миллион долларов. Я очень рад, что Кучаева отпустили. Очень хлюпенький игрок», — сказал Пономарев «СЭ».
Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера 23-летнего футболиста у ЦСКА. В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей и забил один гол.
Перед арендой в казанский клуб полузащитник продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7