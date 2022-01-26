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Сегодня, 21:13

Хендрикс вместе с семьей посетили стадион «Фейеноорда»

Иван Шитик
Корреспондент
Йоррит Хендрикс с семьей.
Фото ФК «Фейеноорд».

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс уже находится в расположении «Фейеноорда». 26 января московский клуб объявил, что отдал футболиста в аренду.

Хендрикс подписал официальные бумаги с «Фейеноордом». У голландского клуба есть опция выкупа прав на игрока.

После решения юридическим вопросов Хендрикс вместе с семьей побывал на домашней арене «Фейеноорда».

Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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 - : -
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