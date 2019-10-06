Валуев пожелал удачи «Зениту» перед матчем с «Уралом»

Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев пожелал удачи «Зениту» в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Урала».

— Традиционно в день игры желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами, — написал валуев в Twitter.