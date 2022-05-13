Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских клубов, подавших апелляцию на решение УЕФА об отстранении их от еврокубков.

«Я думаю, что надежд на положительный результат нет, потому что мы видим, какое давление идет из Европы. Не думаю, что они что-то смягчат и позволят нам участвовать в европейских соревнованиях. Правильно, что клубы борются. Если мы будем молчать, то никто не сдвинется с места. Нужно их шевелить. Но мне кажется, что ничего не изменится. Мы видим, что происходит в мире по отношению к России, поэтому ждать каких-то смягчений не приходится», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.