Кечинов — об апелляции российских клубов: «Если мы будем молчать, то никто не сдвинется с места»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских клубов, подавших апелляцию на решение УЕФА об отстранении их от еврокубков.
«Я думаю, что надежд на положительный результат нет, потому что мы видим, какое давление идет из Европы. Не думаю, что они что-то смягчат и позволят нам участвовать в европейских соревнованиях. Правильно, что клубы борются. Если мы будем молчать, то никто не сдвинется с места. Нужно их шевелить. Но мне кажется, что ничего не изменится. Мы видим, что происходит в мире по отношению к России, поэтому ждать каких-то смягчений не приходится», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0