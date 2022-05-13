«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА.

Российские клубы обжалуют решение УЕФА по отстранению от еврокубков в CAS

ЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

«Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден. ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней», — говорится в сообщении ЦСКА.

Как отмечается в сообщении «Зенита», дискриминация по политическим, религиозным, расовым и другим причинам противоречит принципами УЕФА.

«Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — отмечается в сообщении «Зенита».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.