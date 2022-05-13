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«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА

Российские клубы обжалуют решение УЕФА по отстранению от еврокубков в CAS
Роман Шишов
Корреспондент
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«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА.
Фото Global Look Press

ЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

«Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден. ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней», — говорится в сообщении ЦСКА.

Как отмечается в сообщении «Зенита», дискриминация по политическим, религиозным, расовым и другим причинам противоречит принципами УЕФА.

«Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — отмечается в сообщении «Зенита».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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 - : -
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Зенит

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Краснодар

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