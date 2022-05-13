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Языджи и Фукс пропустят матч против «Краснодара» из-за травм

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игроки ЦСКА Юсуф Языджи и Бруно Фукс пропустят матч 29-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» по медицинским показаниям.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.

Фукс перенес небольшое стоматологическое вмешательство. В настоящее время защитник чувствует себя хорошо.

Встреча ЦСКА с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 баллами располагается на пятой позиции.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6864
Бруно Фукс
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
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Краснодар

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Краснодар

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