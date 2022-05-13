Языджи и Фукс пропустят матч против «Краснодара» из-за травм

Игроки ЦСКА Юсуф Языджи и Бруно Фукс пропустят матч 29-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» по медицинским показаниям.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.

Фукс перенес небольшое стоматологическое вмешательство. В настоящее время защитник чувствует себя хорошо.

Встреча ЦСКА с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 баллами располагается на пятой позиции.