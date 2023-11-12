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В Узбекистане оценили перспективы футболиста ЦСКА Файзуллаева перейти в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор центра национальных сборных при футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров высказался об игре 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Аббосбек Файзуллаев начал свой этап карьеры в России просто феерично! Я следил за всеми узбеками, кто уезжал в РПЛ, и у этого парня самый быстрый прогресс. Файзуллаев по величине такой же, как Ахмедов. Только Одил приезжал в Россию во взрослом возрасте, а Аббос в двадцать уже зажигает в РПЛ. Сейчас это самый прогрессирующий легионер в лиге! Он не стесняется обострять, обыгрывать и отдавать. В детских командах этот маленький и щупленький мальчик играл как взрослый мастеровитый игрок. Хотелось бы, чтобы Файзуллаев ушел на повышение в Европу уже этим летом — у парня огромный потенциал и его нужно развивать. Он смог бы потянуть уровень европейского футбола, чему я был бы очень рад, но ЦСКА его точно не отпустит. Минимум два-три года он будет в составе армейцев, а потом его продадут в хороший европейский клуб. Сейчас в ЦСКА все доверяют Аббосбеку. Сейчас нужно выбрать отдельный и индивидуальный подход к Файзуллаеву, тогда он будет расти еще быстрее и лучше. Ему нужно время в России», — приводит слова Хайдарова Sport24.

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 14 матчах этого сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595271-v-uzbekistane-otsenili-perspektivy-futbolista-tsska-fayzullayeva-pereyti-v-yevropeyskiy-klub
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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