В Узбекистане оценили перспективы футболиста ЦСКА Файзуллаева перейти в европейский клуб
Директор центра национальных сборных при футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров высказался об игре 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
«Аббосбек Файзуллаев начал свой этап карьеры в России просто феерично! Я следил за всеми узбеками, кто уезжал в РПЛ, и у этого парня самый быстрый прогресс. Файзуллаев по величине такой же, как Ахмедов. Только Одил приезжал в Россию во взрослом возрасте, а Аббос в двадцать уже зажигает в РПЛ. Сейчас это самый прогрессирующий легионер в лиге! Он не стесняется обострять, обыгрывать и отдавать. В детских командах этот маленький и щупленький мальчик играл как взрослый мастеровитый игрок. Хотелось бы, чтобы Файзуллаев ушел на повышение в Европу уже этим летом — у парня огромный потенциал и его нужно развивать. Он смог бы потянуть уровень европейского футбола, чему я был бы очень рад, но ЦСКА его точно не отпустит. Минимум два-три года он будет в составе армейцев, а потом его продадут в хороший европейский клуб. Сейчас в ЦСКА все доверяют Аббосбеку. Сейчас нужно выбрать отдельный и индивидуальный подход к Файзуллаеву, тогда он будет расти еще быстрее и лучше. Ему нужно время в России», — приводит слова Хайдарова Sport24.
20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 14 матчах этого сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3