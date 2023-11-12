Деменко высказался об игре «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал ничью в матче против «Зенита» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Вчера «Краснодар» продемонстрировал такую игру прежде всего из-за антуража, который был сделан вокруг матча. 46 тысяч болельщиков мы давно не видели на футбольных матчах. «Краснодар» выглядел очень солидно на поле против «Зенита». Ивич хорошо разобрал соперника, что по большому счету мы 25 минут видели борьбу за какие-то участки поля. Позже мы видели моменты у «Краснодара» как раз, нежели у «Зенита», хоть он и пытался находить моменты», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.