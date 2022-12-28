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Сегодня, 21:23

В УЕФА считают, что переход России в АФК не изменит позицию ФИФА

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Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

В случае возможного перехода РФС в Азию УЕФА готов переложить всю ответственность за окончательное решение на российскую сторону.

Источник, близкий к Европейскому футбольному союзу, сообщил «СЭ», что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию. Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается.

В УЕФА дают понять, что при нынешнем руководстве Европейского футбольного союза РФС будет крайне непросто вернуться обратно в ближайшие годы.

При этом следует отметить, что весной 2023 года Чеферин намерен переизбираться на новый срок и пока он единственный кандидат. В случае успеха словенец останется боссом европейского футбола до весны 2027-го.

Валерий Карпин и&nbsp;футболисты сборной России. Как Россия будет жить в Азии: турниры, соперники, календарь и время начала матчей

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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