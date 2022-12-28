В УЕФА считают, что переход России в АФК не изменит позицию ФИФА

В случае возможного перехода РФС в Азию УЕФА готов переложить всю ответственность за окончательное решение на российскую сторону.

Источник, близкий к Европейскому футбольному союзу, сообщил «СЭ», что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию. Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается.

В УЕФА дают понять, что при нынешнем руководстве Европейского футбольного союза РФС будет крайне непросто вернуться обратно в ближайшие годы.

При этом следует отметить, что весной 2023 года Чеферин намерен переизбираться на новый срок и пока он единственный кандидат. В случае успеха словенец останется боссом европейского футбола до весны 2027-го.