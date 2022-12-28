«Спартак» представил новогодний ролик с участием Промеса и Соболева

«Спартак» опубликовал новогодний видеоролик с участием действующих и бывших игроков клуба.

На видео Квинси Промес, Александр Соболев, Павел Мелешин и Никита Баженов читают письма болельщиков красно-белых.

В последнем из посланий Мелешин читает просьбу юного болельщика «Спартака», который просит подарить его отцу клубный свитер.