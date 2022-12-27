Как Россия будет жить в Азии: турниры, соперники, календарь и время начала матчей

«СЭ» объясняет, что нас ждет в случае эпохального переезда.

Когда нас примут в АФК

Самый важный и самый сложный вопрос. РФС торопится с подачей заявления о выходе из УЕФА из-за бюрократии: согласно статье 8 Устава УЕФА любая ассоциация вправе покинуть Союз при условии, что она отправит уведомление минимум за шесть месяцев до окончания финансового года, то есть до 30 июня. «Если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года», — объяснял вице-президент РФС Денис Соловьев. — «Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода».

Письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций — лишь первый шаг на пути к переезду. Очевидно, что и в ФИФА, и в Азии тоже должны быть не против. По этому поводу президент РФС Александр Дюков сказал следующее: «АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не даст письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше обращение, вероятность принятия более чем высокая».

Важно понимать, что Российский футбольный союз пока никаких писем не отправлял. Ожидалось, что решение о переходе будет принято 27 декабря, но в этот день голосование исполкома РФС было перенесено. Оно состоится до 31 декабря 2022 года.

Исполком РФС. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Были ли прецеденты

Подобных случае никогда не было — еще ни одна федерация не перебиралась из Европы в Азию. Но пример переезда Австралии из ОФК в АФК показывает, что процесс может пройти быстро. Первое письмо о смене конфедерации австралийцы отправили 28 февраля 2005 года, спустя две недели АФК подтвердила готовность принять новичка, а уже в апреле формальное разрешение было получено от ОФК. 30 июня поступило финальное одобрение от ФИФА — согласно ему Австралия официально переехала в АФК 1 января 2006 года.

Однако в 2005-м не проводилось никаких важных соревнований, которые сборная с Зеленого континента могла пропустить, поэтому спешки не было. Наш случай уникальный, ведь еще год назад никто даже подумать не мог о смене конфедерации. И нам лучше поспешить.

Кто и как примет решение о переходе России

В пункте i статьи 22 Устава АФК указано: «Конгресс АФК обладает следующими полномочиями: прием, приостановление или исключение ассоциации по предложению исполнительного комитета».

В конгрессе имеют право участвовать все 47 членов АФК, причем у каждого из них есть от одного до трех голосов. Само голосование считается проведенным, если в нем примут участие 50% делегатов, имеющих право голоса.

В статье 24.1 написано следующее: «Если иное не предусмотрено Уставом, то предложение считается принятым, если его поддержит простое большинство (более 50%)».

Другими словами, принимать Россию к себе или нет, будут решать сами члены АФК. Среди них есть те, кто входит в перечень недружественных России государств — например, Австралия, Сингапур, Корея и Япония. Но нам необходимо получить одобрение простого большинства, а не всех членов АФК, поэтому само голосование должно пройти успешно. Все понимают, что Россия — это мощный инвестор, ее деньги нужны конфедерации.

Однако когда именно произойдет голосование, сказать сложно. Возможно, ввиду беспрецедентных обстоятельств и узких временных рамок АФК созовет внеочередной конгресс, на котором и будет принято решение по России. Но до этого мы должны получить одобрение от всех вовлеченных управляющих органов, а на сам конгресс вопрос в повестку должен включить исполком АФК во главе с бахрейнским шейхом Салманом.

Тренировка сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда стартует отбор на ЧМ-2026

Допустим, все бюрократические проволочки позади — и Россия официально становится членом Азиатской конфедерации футбола. Что тогда?

Тут все зависит от того, когда именно произойдет переход. Если в 2024 году, то мы автоматически теряем право выступить на следующем чемпионате мира. Поэтому рассмотрим оптимистичный вариант.

России надо спешить, потому что первый раунд отборочного турнира ЧМ-2026 состоится уже в октябре 2023-го. На старте традиционно играют слабейшие сборные конфедерации — от Гонконга (146-е место рейтинга ФИФА) до Северных Марианских островов. Россия занимает 37-е место в мире и, как и все лидеры АФК, должна начать борьбу со второго раунда. Он стартует уже в ноябре 2023-го.

Каков формат отбора на ЧМ-2022

Ощутимое преимущество переезда в Азию в том, что у АФК с расширением числа участников ЧМ увеличилось и количество прямых путевок — теперь их сразу восемь, а еще одна сборная отправляется в межконтинентальные стыки. А сам отборочный турнир — длинный и мудреный.

В первом раунде 22 худшие сборные рейтинга АФК делятся на 11 пар и в двухраундовом противостоянии выясняют, кто проходит дальше.

Во втором раунде к 11 победителям предыдущего этапа добавляются 25 лучших сборных рейтинга. 36 участников делятся на девять групп по четыре команды. Дальше — шесть туров, как в Лиге чемпионов. Предположительно, именно здесь Россия проведет первые официальные встречи в ранге азиатской сборной. Точные даты туров второго раунда уже определены:

1-й тур. 16 ноября 2023

2-й тур. 21 ноября 2023

3-й тур. 21 марта 2024

4-й тур. 26 марта 2024

5-й тур. 6 июня 2024

6-й тур. 11 июня 2024

Из группы дальше выходят две команды. Эти же 18 сборных автоматически становятся участниками Кубка Азии-2027. В АФК у континентального турнира нет отдельного отбора, в отличие от чемпионата Европы. Поэтому вдвойне важно преодолеть второй раунд.

Третий раунд — опять групповой этап. 18 участников разбиваются на три группы по шесть команд и снова играют по круговой системе. Первые два места сразу получают путевки на чемпионат мира, третьи и четвертые переходят в следующий раунд, пятые и шестые — вылетают. Даты третьего раунда тоже известны:

1-й тур. 5 сентября 2024

2-й тур. 10 сентября 2024

3-й тур. 10 октября 2024

4-й тур. 15 октября 2024

5-й тур. 14 ноября 2024

6-й тур. 19 ноября 2024

7-й тур. 20 марта 2025

8-й тур. 25 марта 2025

9-й тур. 19 июня 2025

10-й тур. 24 июня 2025

Четвертый раунд — еще один групповой этап. Шесть оставшихся сборных разделяют на две группы. Победителям — путевки на ЧМ, вторым местам — следующий раунд, последним — ничего. Даты игр пока не определены, но они точно пройдут в сентябре 2025 года.

Пятый раунд — две оставшиеся команды проводят стыковой матч, победитель отправляется в плей-офф за путевку на ЧМ, где сыграет со сборными из других конфедераций. Эти игры запланированы на октябрь 2025-го.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С кем может сыграть Россия

Как мы уже упомянули, Россия должна начать борьбу за чемпионат мира со второго раунда, то есть с первого группового этапа.

В АФК, как и в УЕФА, существует посев. Баллы России в рейтинге ФИФА даже при смене конфедерации не обнулятся, поэтому наша сборная при жеребьевке второго раунда точно окажется в первой корзине. Если бы участники распределялись по сегодняшнему рейтингу ФИФА и с учетом России, то в одной корзине с нами оказались бы Япония, Иран, Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Катар, Ирак и ОАЭ. С этими сборными во втором раунде мы не сыграем.

Предположим, что России достались сильнейшие противники из каждой корзины. Тогда наша группа выглядела бы так:

Россия

Оман

Ливан

Кувейт

Если наша сборная пройдет дальше, то вновь попадет в групповой этап — уже с участием шести команд. Там всех ждет отдельная жеребьевка, предсказать состав участников которой сейчас невозможно. Вновь представим, что дальше прошли 18 лучших команд Азии, а России достались сильнейшие соперники из каждой корзины. В этом случае группа была бы примерно такой:

Япония

Россия

Катар

Узбекистан

Иордания

Палестина

Время начала игр может стать проблемой для болельщиков. Разница между Москвой и Токио — шесть часов, а между Москвой и Сиднеем — восемь. Если России придется играть в гостях у кого-то из Восточной Азии или Австралии, то матчи наверняка будут начинаться рано утром по московскому времени.

Флаг России перед матчем. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда Россия выступит на Кубке Азии

Ближайший главный континентальный турнир АФК состоится следующей зимой в Катаре. Туда Россия никак не попадет — состав участников сверстан, жеребьевка проведена.

Следующий Кубок Азии запланирован на 2027 год — его с высокой долей вероятности примет Саудовская Аравия, хотя официально об этом еще не объявлено. Еще несколько недель назад на проведение турнира претендовала Индия, но в начале декабря она отозвала свою заявку, так что сейчас остался лишь один кандидат. Саудовская Аравия впервые примет у себя крупнейшее футбольное событие Азии.

Отдельного отборочного турнира у Кубка Азии нет. Как было упомянуто выше, в финальный этап напрямую выходят 18 сборных, занявших первые и вторые места в своих группах второго раунда отборочного турнира ЧМ. Оставшиеся участники определяются через дополнительный отборочный этап.

Формат финального турнира прекрасно знаком нам по Евро. Он идентичен: 24 участника, шесть групп по четыре команды, в плей-офф выходят две сильнейшие сборные каждого квартета, а также лучшие третьи места.

Основные фавориты Кубка Азии — Япония, Корея, Катар, Иран, Австралия, Саудовская Аравия. Если Россия окажется в Азии, то будет претендовать на ее главный трофей.

Как проводятся клубные турниры

В Азии есть два соревнования между клубами: Лига чемпионов АФК и Кубок АФК. В отличие от еврокубков, это обособленные турниры. Если в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы и Лиге конференций принимают участие все ассоциации, входящие в УЕФА, то у азиакубков есть четкая иерархия: в Лиге чемпионов АФК играют топ-страны, в Кубке АФК — «развивающиеся», как их официально именуют.

Для нас актуальны оба турнира. Если сборная России при переходе сохранит рейтинг ФИФА, то клубам РПЛ, скорее всего, придется начинать с нуля: таблица коэффициентов УЕФА не имеет ничего общего с аналогичной таблицей АФК. Правда, есть пример той же Австралии: она официально переехала из ОФК в Азию 1 января 2006 года, а уже в 2007-м в Лиге чемпионов принимали участие «Аделаида Юнайтед» и «Сидней». Но это было давно, а нам никто ничего не гарантировал, поэтому лучше готовиться к худшему, то есть к Кубку АФК.

Удачное совпадение для нас в том, что с 2023 года оба клубных турнира Азии переходят на систему «осень-весна». Их формат схож. Отборочные игры Лиги чемпионов и Кубка АФК стартуют в августе, а групповой этап пройдет осенью. Если у наших клубов рейтинг будет нулевым и если нас примут в семью уже следующим летом, то дебютные игры наши представители проведут 1-2 августа. В Кубке АФК от каждой страны участвуют один или два клуба. В Лиге чемпионов квота иная и зависит от рейтинга: например, топ-4 лиги Азии делегируют по три клуба в групповой этап и еще одного — в отборочный турнир.

Логотип азиатской лиги чемпионов. Фото Getty Images

С кем будут играть клубы РПЛ

Формат клубных турниров Азии ничем не отличается от еврокубков — групповой этап с шестью турами, двухраундовый плей-офф, финал на нейтральной территории. Но у Лиги чемпионов и Кубка АФК есть три важных отличия:

1. Лимит на легионеров. До текущего сезона клубы-участники Лиги чемпионов могли выпускать на поле максимум четырех легионеров, один из которых должен быть представителем другой страны АФК. С сезона-2023/24 лимит смягчат до «5+1». В Кубке АФК ограничений нет.

2. Деньги. Премиальные здесь существенно ниже. Победитель Лиги чемпионов АФК получает 4 миллиона долларов, а проигравший в финале — 2 миллиона. В Европе финалистам дают, соответственно, 20 и 15,5 миллиона долларов. Возможно, привлечение спонсоров из России увеличит бюджет клубных турниров Азии.

3. Две части сетки. Азия — огромная, поэтому оба клубных турнира разделены на две половины: в одной играют клубы с Запада, в другой — с Востока. Они не пересекаются до финала. Поэтому российские команды смогут встретиться с клубами из Японии, Кореи или Австралии лишь в решающей встрече.

Если нашим клубам придется начинать с Кубка АФК, то на групповом этапе они будут встречаться с оппонентами из Западной (Ливан, Оман, Сирия) или Центральной Азии (Таджикистан, Туркменистан, Киргизия).

Но понятно, что со временем российские команды уйдут на повышение в Лигу чемпионов АФК, даже если им изначально не разрешат играть там. В восточной части местной ЛЧ фавориты — клубы из Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Узбекистана и ОАЭ. Примерные группы могут быть такими:

«Зенит» (Россия)

«Аль-Райян» (Катар)

«Мумбаи Сити» (Индия)

«Сепахан» (Иран)

или

«Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия)

«Спартак» (Россия)

«Аль-Кува» (Ирак)

«Аль-Вихдат» (Иордания)

В обоих случаях наши команды обязаны выходить из группы, как кажется на бумаге. В финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии обыграл корейский «Пхохан Стилерс» — и эти клубы тоже не выглядят такими свирепыми, как «Реал» и «Бавария». Но как будет на самом деле?

Ждем исторического решения РФС.