В «Спартаке» рассказали о состоянии Айртона после повреждения в матче с ЦСКА

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Айртона.

Бразильский футболист в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) был заменен на 67-й минуте после повреждения спины.

«Айртон чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Айртон пропустит следующий матч «Спартака» против тульского «Арсенала» в рамках 28 тура Тинькофф РПЛ из-за перебора желтых карточек.

(Сергей Федоров)