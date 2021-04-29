В «Спартаке» рассказали о состоянии Айртона после повреждения в матче с ЦСКА
18:00
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Айртона.
Бразильский футболист в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) был заменен на 67-й минуте после повреждения спины.
«Айртон чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет», — сказал Фетисов «СЭ».
Айртон пропустит следующий матч «Спартака» против тульского «Арсенала» в рамках 28 тура Тинькофф РПЛ из-за перебора желтых карточек.
(Сергей Федоров)
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