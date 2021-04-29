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В «Спартаке» рассказали о состоянии Айртона после повреждения в матче с ЦСКА

18:00
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Айртона.

Бразильский футболист в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) был заменен на 67-й минуте после повреждения спины.

«Айртон чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Айртон пропустит следующий матч «Спартака» против тульского «Арсенала» в рамках 28 тура Тинькофф РПЛ из-за перебора желтых карточек.

(Сергей Федоров)

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