Брат Лео Месси планирует посетить финал Кубка России по футболу

Как стало известно «СЭ», брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Родриго планирует в мае посетить Россию.

Во время визита Родриго Месси намерен съездить на финал Кубка России, который пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая, а также вживую посмотреть московское дерби между «Динамо» и ЦСКА 16 мая.

Родриго Месси является генеральным директором агентства Lionel Messi Sports Management, основной задачей которого является представление интересов его брата Лионеля.

(Артем Калинин)