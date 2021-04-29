Опубликован список претензий Салиховой к руководителю «Спартака». Предположительно, речь о Газизове
Telegram-канал BlackMirror опубликовал заметку, которая, как утверждается, была сделана Заремой Салиховой, супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она была сохранена в почте на телефоне.
В заметке содержится список претензий к одному из представителей руководства красно-белых. Предположительно, речь идет о бывшем генеральном директоре «Спартака» Шамиле Газизове.
Претензии следующие (опубликованы в Telegram-канале):
— Незнание международного рынка и отсутствие контактов
— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ
— Не привел ни одного спонсора
— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом
— Не предоставлен план развития академии
— Очень позднее принятие бюджета
— Отсутствие структуры
— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии
— Нерешение конфликта [агента] Маньякова и [полузащитника] Игнатова
— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина
— Pанимался трансферами для «Уфы»
— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров
— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В начале 2021 года функционер вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до июля 2020 года.
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