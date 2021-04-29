Опубликован список претензий Салиховой к руководителю «Спартака». Предположительно, речь о Газизове

Telegram-канал BlackMirror опубликовал заметку, которая, как утверждается, была сделана Заремой Салиховой, супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она была сохранена в почте на телефоне.

В заметке содержится список претензий к одному из представителей руководства красно-белых. Предположительно, речь идет о бывшем генеральном директоре «Спартака» Шамиле Газизове.

Претензии следующие (опубликованы в Telegram-канале):

— Незнание международного рынка и отсутствие контактов

— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ

— Не привел ни одного спонсора

— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом

— Не предоставлен план развития академии

— Очень позднее принятие бюджета

— Отсутствие структуры

— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии

— Нерешение конфликта [агента] Маньякова и [полузащитника] Игнатова

— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина

— Pанимался трансферами для «Уфы»

— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров

— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В начале 2021 года функционер вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до июля 2020 года.