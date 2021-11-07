В «Спартаке» прокомментировали информацию об условии, которое якобы поставил Гаттузо, и вспомнили агентов

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию ряда итальянских СМИ, в соответствии с которой известный тренер Дженнаро Гаттузо поставил главным условием назначения в московскую команду невмешательство в свою деятельность Заремы Залиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна.

— Правда ли, что представители Гаттузо поставили условием заключения контракта невмешательство со стороны некоторых лиц в работу 43-летнего специалиста? — вопрос Зеленову.

— Представители Гаттузо если с кем и говорили, то явно не со «Спартаком». Клуб никогда не договаривался с Дженнаро — как бы этого ни хотелось известным вам агентам.

«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Сегодня, 7 ноября, красно-белые сыграют против «Локомотива» в матче 14-го тура чемпионата России.