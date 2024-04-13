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Сегодня, 18:04

В РПЛ сообщили, что матч между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет согласно графику

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Матч 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» состоится по утвержденному ранее графику, сообщил «СЭ» директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

«Российская премьер-лига регулярно в течение последних дней мониторит ситуацию в Оренбурге совместно с властями Оренбургской области и администрацией ФК «Оренбург». Руководством региона не вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, включая матч МИР РПЛ. По утверждению местных властей, стадион «Газовик», аэропорт им. Ю.А. Гагарина и центральные гостиницы находятся за пределами зоны затопления и продолжают работу в штатном режиме», — сказал Фетисов.

Матч «Оренбург» — «Пари НН» состоится 14 апреля. Начало — в 12.00 мск.

5 апреля в городе Орск (Оренбургская область) случился прорыв дамбы. Через несколько дней в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. 12 апреля мэр Оренбурга объявил о массовой эвакуации. В подобных ситуациях РПЛ руководствуется решениями местных властей в вопросе переноса или проведения матча.

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ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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