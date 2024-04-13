«Локомотив» 13 апреля дома встретится с ЦСКА в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи «Локомотив» — ЦСКА покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Премьер» с 19.20.

Следите за ключевыми событиями игры «Локомотив» — ЦСКА с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» с главным тренером Михаилом Галактионовым занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 баллами. ЦСКА под руководством Владимира Федотова идет на четвертой строчке с 36 очками.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния «Локо» и ЦСКА.

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