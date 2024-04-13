«Ахмат» — «Балтика»: Ковачев забил первый мяч грозненцев

«Ахмат» сократил отставание в счете в матче против «Балтики» в 24-м туре РПЛ — 1:5.

На 76-й минуте за грозненцев забил Светослав Ковачев.