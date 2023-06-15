В «Ростове» ответили на вопрос об интересе к Акбашеву: «У нас есть несколько вариантов»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об интересе к бывшему полузащитнику «Факела» Роману Акбашеву.

«Акбашев стал свободным агентом. Рассматривает несколько вариантов, у нас тоже есть несколько вариантов. Посмотрим», — сказал Рыскин «СЭ».

В сезоне-2022/23 РПЛ 31?летний Акбашев провел 34 матча за «Факел» во всех турнирах, на его счету 8 голов и 4 результативные передачи.

В четверг, 15 июня клуб из Воронежа объявил, что Акбашев уходит из команды на правах свободного агента.