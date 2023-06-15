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Сегодня, 16:35

Ротенберг: «Буду рад, если Нобоа получит российское гражданство»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на слова эквадорского полузащитника команды Кристиана Нобоа о желании получить российский паспорт.

— Была информация, что Нобоа подал документы на российское гражданство. Это правда?

— Не знаю, — сказал Ротенберг «СЭ». — Буду рад, если он получит гражданство. Он любит Россию и много лет здесь играет. Но он мне не говорил, что подал какие-то документы.

— Вы говорили, что после того, как он завершит карьеру, предложите ему должность в клубе. Не обсуждали с ним, что это будет за должность?

— Нет, он пока играет. Думаю, что Нобоа подтянется и еще покажет результат.

— Нобоа и Юсупов — это лидеры, которые двигают мяч. Они не молодеют. Планируете обновлять состав за счет молодых русских или иностранцев?

— Если смотрели последние игры, то видели, как играет Амир Батырев. Очень перспективный парень, очень сильно на него рассчитываем. Он молодой и перспективный, верим, что покажет результат.

— У российских клубов есть проблема с привлечением легионеров. «Сочи» смотрит в сторону российского или зарубежного рынка?

— Мы, конечно, больше смотрим на российский рынок. Но, чтобы создавать конкуренцию в команде, нам нужны будут и легионеры.

Нобоа играет за «Сочи» с 2019 года. В сезоне-2022/23 38-летний футболист забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за команду.

Ранее Нобоа выступал в составе российских «Рубина», «Динамо», «Ростова» и «Зенита», а также в греческом ПАОК и эквадорском «Эмелеке».

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Александр Соболев

Александр Соболев

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 26 1 9
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