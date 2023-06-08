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В «Родине» рассказали о премиальных футболистам в случае выхода команды в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Родины» Константин Архипов рассказал, что футболисты команды получат премиальные в случае выхода в РПЛ.

В среду, 7 июня московская команда уступила «Пари НН» (0:3) в первом стыковом матче за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2023/24.

«Футболисты «Родины» замотивированы нормально, и без премиальных мотивации хватает, это не решающий момент. Футбол — вещь непредсказуемая, забили бы свои моменты в первом тайме, другая игра была бы, но сложилось так. Само собой, обещаны премиальные за выход в РПЛ, они не фиксированные, это мы решаем уже по факту. У них и так в контрактах прописаны определенные мотивационные истории в случае повышения, а все остальные премии на наше усмотрение.
Удастся ли отпустить поражение? У «Нижнего Новгорода» тоже времени немного на восстановление. Здесь все решит настрой команды, это задача главного тренера, но Дмитрий Парфенов красавчик. Я думаю, что команда выйдет максимально настроенной на победу, а там уже как получится», — приводит ТАСС слова Архипова.

Ответный матч между «Родиной» и «Пари НН» состоится в субботу, 10 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17959649
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ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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