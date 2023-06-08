Севикян: «Если у меня появится возможность играть за сборную Армении, буду очень доволен»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, что готов сменить спортивное гражданство и сыграть за сборную Армении.

«Были периоды, когда я общался с представителями Федерации футбола Армении, но сейчас переговоров нет. — цитирует «РБ Спорт» Севикяна. — В этом сезоне я получал мало игрового времени — логично, что разговоров стало меньше. Но я всегда говорил, что считаю себя армянином, поэтому, если поступит предложение о смене спортивного гражданства, я буду рад. Если у меня появится возможность играть за сборную Армении, я буду очень доволен».

21-летний Севикян — воспитанник «Локомотива», но за основную команду ни разу не выступил и в 2017 году перешел в испанский «Леванте». Летом 2022 года полузащитник стал игроком «Пари НН». Севикян привлекался в юношеские и молодежные сборные России.