В «Пари НН» назвали имя игрока, который присоединится к команде в 2024 году

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» высказался о планах команды по усилению.

— Какие позиции клуб намерен усилить зимой?

— Мы в принципе уже подписали контракт с центральным защитником Кириллом Глущенковым (из белорусского «Торпедо-БелАЗ». — Прим. «СЭ»). После Нового года он присоединится к команде. А остальные позиции будут закрываться, если кто-то будет уходить. Закупки не будет. Будем усиливаться там, где мы хотим видеть ротацию. На данный момент нам нужны еще два игрока в центр поля.

Глущенков выступает за «Торпедо» с января 2023 года, он забил 3 гола в 36 матчах за команду.

Портал Tranfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в 350 тысяч евро.