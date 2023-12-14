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Председатель совета директоров «Пари НН»: «Миллиард на зарплаты? Это больше половины нашего бюджета»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах выхода команды на самоокупаемость.

— В начале сезона генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что выход на самоокупаемость возможен уже в следующем сезоне. Как обстоит ситуация сейчас?

— Пока это все планы. На данный момент не получается полностью выйти на самоокупаемость, но мы улучшаем наши финансовые показатели. Думаю, что при хорошем раскладе выход на самоокупаемость в следующем сезоне вполне реален.

— По данным сайта Capology, «Пари НН» в год тратит больше миллиарда рублей на зарплаты. Эти данные верны?

— Нет. Для понимания, миллиард рублей — больше половины нашего бюджета. Тяжеловато нам было бы существовать, если бы мы столько тратили на зарплаты.

— «Пари НН» работал над сотрудничеством с авиаперевозчиком. На какой стадии этот вопрос сейчас?

— К сожалению, сейчас его нет. Мы постоянно ищем новых партнеров. Хотим, конечно, найти авиаперевозчика. Это реально большие затраты, которые можно срезать и отправить, например, на зарплаты футболистам.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом».

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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