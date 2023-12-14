Председатель совета директоров «Пари НН»: «Миллиард на зарплаты? Это больше половины нашего бюджета»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах выхода команды на самоокупаемость.

— В начале сезона генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что выход на самоокупаемость возможен уже в следующем сезоне. Как обстоит ситуация сейчас?

— Пока это все планы. На данный момент не получается полностью выйти на самоокупаемость, но мы улучшаем наши финансовые показатели. Думаю, что при хорошем раскладе выход на самоокупаемость в следующем сезоне вполне реален.

— По данным сайта Capology, «Пари НН» в год тратит больше миллиарда рублей на зарплаты. Эти данные верны?

— Нет. Для понимания, миллиард рублей — больше половины нашего бюджета. Тяжеловато нам было бы существовать, если бы мы столько тратили на зарплаты.

— «Пари НН» работал над сотрудничеством с авиаперевозчиком. На какой стадии этот вопрос сейчас?

— К сожалению, сейчас его нет. Мы постоянно ищем новых партнеров. Хотим, конечно, найти авиаперевозчика. Это реально большие затраты, которые можно срезать и отправить, например, на зарплаты футболистам.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом».