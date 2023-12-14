Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Председатель совдира «Пари НН» об интересе «Нанта» к Севикяну: «С нами связались и спросили условия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию об интересе французского «Нанта» к полузащитнику нижегородцев Эдгару Севикяну.

— Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

— Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

— Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

— Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

— Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

— Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

— Для вас стало неожиданностью, когда он сказал, что хочет выступать за Армению?

— Нет. Мы обсуждали это. Игрок сам выбирает, за кого играть. Это его право. Очень рады, что он вызывается и приносит пользу сборной Армении. Это явно его очень вдохновило. Если игрок счастлив, то и клуб счастлив.

В сезоне-2023/24 22-летний Севикян провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость армянина в 1,8 миллиона евро.

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

Футбол
РПЛ
ФК Нант
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
0
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Мэр Омска Шелест объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его школе
Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов
Силы ПВО сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Пари НН» назвали имя игрока, который присоединится к команде в 2024 году
Председатель совета директоров «Пари НН»: «Миллиард на зарплаты? Это больше половины нашего бюджета»
Председатель совета директоров «Пари НН»: «Вопроса об отставке Юрана не было»
«Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»
Metaratings: «Пари НН» не планирует отпускать Севикяна зимой
Нигматуллин: «Краснодару» нельзя почивать на лаврах, это только первая часть сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Пари НН» назвали имя игрока, который присоединится к команде в 2024 году

В «Пари НН» высказались о бюджете медиафутбольной команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости