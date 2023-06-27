В «Оренбурге» не рассматривают возможность ухода нападающего Воробьева
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего Дмитрия Воробьева.
«Никаких предложений по Воробьеву мы не получали. Клуб не рассматривает возможность ухода нападающего», — сказал Андреев «СЭ».
Ранее об интересе к форварду со стороны «Локомотива» сообщал «Чемпионат».
За «Оренбург» Воробьев выступает с конца 2020 года.
В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 24 матча за «Оренбурга», в которых отличился 9 раз.
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13
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14
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|0-0
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|00:00
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