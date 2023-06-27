В «Оренбурге» не рассматривают возможность ухода нападающего Воробьева

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего Дмитрия Воробьева.

«Никаких предложений по Воробьеву мы не получали. Клуб не рассматривает возможность ухода нападающего», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее об интересе к форварду со стороны «Локомотива» сообщал «Чемпионат».

За «Оренбург» Воробьев выступает с конца 2020 года.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 24 матча за «Оренбурга», в которых отличился 9 раз.