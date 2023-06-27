Кобелев прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС
Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.
«Арбитры обыкновенные люди, тоже ошибаются, как тренеры, футболисты. Что касается приглашения иностранцев, то у нас уже были итальянцы и испанцы. Они ничего существенного не поменяли в нашем судействе. Если мы себя не уважаем, нас никто уважать не будет», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».
Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
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