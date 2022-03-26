В «Локомотиве» опровергли информацию о переходе Бека-Бека в турецкий клуб

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека не продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир».

«Информация турецких СМИ о контракте Алексиса Бека-Бека с «Башакшехиром» — выдумка. Алексис был и остается футболистом «Локомотива», — сообщили «Чемпионата» в пресс-службе московского клуба.

20-летний Бека-Бека перешел в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана». За красно-зеленых полузащитник в 10 матчах Тинькофф РПЛ отдал три результативные передачи.

Также на его счету шесть проведенных встреч в Лиге Европы и одна — в рамках Кубка России.

Соглашение между Бека-Бека и «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.