«Локомотив» в ближайшее время будет тренироваться в «Лужниках»

«Локомотив» в ближайшее время будет тренироваться на поле в «Лужниках», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, после зимних сборов в Испании «Локомотив» проводил занятия на тренировочном поле возле «РЖД-Арены», но штаб не устроило качество газона. Из-за этого было принято решение перенести тренировки в «Лужники».

В текущем сезоне «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ, набрав 34 очка.