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В Госдуме призвали РФС встретиться с фанатами после заявления о бойкоте матчей из-за Fan ID

Депутат Милонов призвал РФС встретиться с фанатами после заявления о бойкоте матчей
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Виталий Милонов.
Фото Instagram

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение фанатских объединений «Спартака» и других клубов РПЛ бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Нужно внимательнее общаться с фанатскими сообществами. Глобально никто не против, чтобы блокировать хулиганам вход на стадион. У людей недостаточно информации. Текст закона никто не читал, а интерпретации текста читали многие. А они дикие какие-то. РФС может спокойно встретиться с фанатами и объяснить суть. Все можно исправить. Если есть непонимание, то авторы инициативы должны встретиться с людьми. Каждая из сторон вынесет полезное для себя. Это поможет вернуть фанатов на стадион. Наша задача — заполнить стадионы любителями спорта. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — сказал Милонов «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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