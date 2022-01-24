В Госдуме призвали РФС встретиться с фанатами после заявления о бойкоте матчей из-за Fan ID

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение фанатских объединений «Спартака» и других клубов РПЛ бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Нужно внимательнее общаться с фанатскими сообществами. Глобально никто не против, чтобы блокировать хулиганам вход на стадион. У людей недостаточно информации. Текст закона никто не читал, а интерпретации текста читали многие. А они дикие какие-то. РФС может спокойно встретиться с фанатами и объяснить суть. Все можно исправить. Если есть непонимание, то авторы инициативы должны встретиться с людьми. Каждая из сторон вынесет полезное для себя. Это поможет вернуть фанатов на стадион. Наша задача — заполнить стадионы любителями спорта. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — сказал Милонов «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».