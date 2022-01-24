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Губерниев: «Я люблю болельщиков «Спартака»! Они теперь будут смотреть мои обзоры»

Губериниев заявил, что после бойкота фанатов «Спатака» у него прибавится количество зрителей
Мария Куцубеева
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фанатских объединений «Спартака» по поводу бойкота матчей команды из-за закона Fan ID.

«Когда Сергей Владимирович Михалков написал гимн Советского Союза, некоторые скептики говорили: «Сергей Владимирович, вы так себе текст написали». Он отвечал: «А слушать будете стоя». Закон есть закон, — сказал Губерниев «СЭ». — Надо было пораньше предпринимать какие-то попытки. Сейчас, хотим мы этого или нет, чтобы попасть на стадион, нужен Fan ID. Жаль, что фанатов «Спартака» не будет, но другого пути попадания на стадион нет. Пока они будут, например, смотреть обзоры Губерниева, единственного в стране футбольного обозревателя. У меня таким образом зрители прибавятся. Поэтому в этой ситуации и плюсов много. Тем более фанаты «Спартака» любят, когда я говорю про их клуб, а я люблю красно-белых фанатов».

Ранее, 24 янврая, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Фанаты
16
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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