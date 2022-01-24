Губерниев: «Я люблю болельщиков «Спартака»! Они теперь будут смотреть мои обзоры»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фанатских объединений «Спартака» по поводу бойкота матчей команды из-за закона Fan ID.

«Когда Сергей Владимирович Михалков написал гимн Советского Союза, некоторые скептики говорили: «Сергей Владимирович, вы так себе текст написали». Он отвечал: «А слушать будете стоя». Закон есть закон, — сказал Губерниев «СЭ». — Надо было пораньше предпринимать какие-то попытки. Сейчас, хотим мы этого или нет, чтобы попасть на стадион, нужен Fan ID. Жаль, что фанатов «Спартака» не будет, но другого пути попадания на стадион нет. Пока они будут, например, смотреть обзоры Губерниева, единственного в стране футбольного обозревателя. У меня таким образом зрители прибавятся. Поэтому в этой ситуации и плюсов много. Тем более фанаты «Спартака» любят, когда я говорю про их клуб, а я люблю красно-белых фанатов».

Ранее, 24 янврая, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года.