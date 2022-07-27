Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

В «Ахмате» считают, что Агаларову по силам вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото ФК «Ахмат»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего команды Гамида Агаларова.

«Гамид освоился в команде. И мы, и он надеемся, что он продолжит забивать и приносить пользу команде. Ему вполне по силам стать еще раз лучшим бомбардиром чемпионата. Он это еще докажет», — сказал Айдамиров «СЭ».

В матче против «Факела» во втором туре РПЛ (2:1) Агаларов забил первый гол за «Ахмат».

22-летний форвард перешел в грозненский клуб из «Уфы» 15 июля.

В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал две результативные передачи в 33 матчах за уфимцев во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Ахмат
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Бека-Бека может уйти из «Локо», Марио Фернандес отказал «Сантосу», Варела сбегает в Бразилию
Шунин надеется, что из «Динамо» больше никто не уйдет
31 июля на стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто
Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля
Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»
Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин рассказал, как изменились требования в «Динамо» при новом тренере
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости