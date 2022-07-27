В «Ахмате» считают, что Агаларову по силам вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего команды Гамида Агаларова.

«Гамид освоился в команде. И мы, и он надеемся, что он продолжит забивать и приносить пользу команде. Ему вполне по силам стать еще раз лучшим бомбардиром чемпионата. Он это еще докажет», — сказал Айдамиров «СЭ».

В матче против «Факела» во втором туре РПЛ (2:1) Агаларов забил первый гол за «Ахмат».

22-летний форвард перешел в грозненский клуб из «Уфы» 15 июля.

В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал две результативные передачи в 33 матчах за уфимцев во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.