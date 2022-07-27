Шунин рассказал, как изменились требования в «Динамо» при новом тренере

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Славиша Йокановича. В прошлом сезоне бело-голубых тренировах Сандро Шварц.

— Если при Сандро была установка при опасности или прессинге выбивать мяч подальше и не рисковать, то сейчас требования изменились, — цитируют «Известия» Шунина. — Стараемся сохранить мяч, больше играть в атаке и разыгрывать комбинации.

— То есть даже под прессингом запрещено выбивать мяч? Стараетесь разыгрывать?

— Нет, конечно, под жестким прессингом нужно выбивать и играть проще. Все же вратарь — это последний рубеж. И ошибка может привести к голу. Надо стараться играть надежно. Но при этом команде важно правильно расставиться, чтобы мы могли сохранять мяч.