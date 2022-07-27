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Сегодня, 01:14

Шунин рассказал, как изменились требования в «Динамо» при новом тренере

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Шунин.
Фото Global Look Press

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Славиша Йокановича. В прошлом сезоне бело-голубых тренировах Сандро Шварц.

— Если при Сандро была установка при опасности или прессинге выбивать мяч подальше и не рисковать, то сейчас требования изменились, — цитируют «Известия» Шунина. — Стараемся сохранить мяч, больше играть в атаке и разыгрывать комбинации.

— То есть даже под прессингом запрещено выбивать мяч? Стараетесь разыгрывать?

— Нет, конечно, под жестким прессингом нужно выбивать и играть проще. Все же вратарь — это последний рубеж. И ошибка может привести к голу. Надо стараться играть надежно. Но при этом команде важно правильно расставиться, чтобы мы могли сохранять мяч.

Источник: https://iz.ru/1370463/aleksei-fomin/nadeius-iz-dinamo-bolshe-nikto-ne-uedet
Антон Шунин
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Шунин надеется, что из «Динамо» больше никто не уйдет
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