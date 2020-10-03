В субботу, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы ни разу не проигрывали уральцам в истории премьер-лиги, а в прошлом сезоне ЦСКА сначала обыграл соперника в первом круге, а во втором команды сыграли вничью.

Следить за матчем «Урал» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — ЦСКА