«Урал» — ЦСКА: трансляция матча — в 16.30
15:00
В субботу, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Армейцы ни разу не проигрывали уральцам в истории премьер-лиги, а в прошлом сезоне ЦСКА сначала обыграл соперника в первом круге, а во втором команды сыграли вничью.
Следить за матчем «Урал» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Урал» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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