В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Команды идут в середине турнирной таблице, екатеринбуржцы занимают 8-е место и опережают туляков (10-я строчка) всего на один балл.

Следить за матчем «Урал» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал»