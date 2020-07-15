«Урал» — «Арсенал»: видеотрансляция матча в 16.00
14:00
В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Команды идут в середине турнирной таблице, екатеринбуржцы занимают 8-е место и опережают туляков (10-я строчка) всего на один балл.
Следить за матчем «Урал» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...