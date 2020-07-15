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«Урал» — «Арсенал»: видеотрансляция матча в 16.00

14:00
«Урал» на своем поле примет «Арсенал» в матче 29-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Урал» на своем поле примет «Арсенал» в матче 29-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Команды идут в середине турнирной таблице, екатеринбуржцы занимают 8-е место и опережают туляков (10-я строчка) всего на один балл.

Следить за матчем «Урал» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал»

Урал — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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