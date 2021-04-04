Управляющий директор «Спартака» рассказал о возможном выкупе Мозеса у «Челси»
22:14
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о судьбе защитника Виктора Мозеса, который арендован до конца сезона. Права на 30-летнего нигерийца принадлежат «Челси».
— Мозес разыгрался. Какое решение будет по его выкупу?
— Это решение зависит не от нас. Мозес хороший игрок, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть. С точки зрения игровых моментов, не берусь рассуждать — есть главный тренер, он специалист. По выкупу: там в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении, идет автоматическое продление.
(Артем Калинин)
30
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...