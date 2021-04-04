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Управляющий директор «Спартака» рассказал о возможном выкупе Мозеса у «Челси»

22:14
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о судьбе защитника Виктора Мозеса, который арендован до конца сезона. Права на 30-летнего нигерийца принадлежат «Челси».

— Мозес разыгрался. Какое решение будет по его выкупу?

— Это решение зависит не от нас. Мозес хороший игрок, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть. С точки зрения игровых моментов, не берусь рассуждать — есть главный тренер, он специалист. По выкупу: там в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении, идет автоматическое продление.

(Артем Калинин)

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