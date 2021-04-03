РПЛ, 24-й тур: результаты всех матчей
3 апреля, суббота
«Ротор» — «Локомотив»
3 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 14.00 (Матч Премьер).
«Рубин» — «Сочи»
3 апреля. Казань. Стадион «Центральный». 16.30 (Матч ТВ).
«Краснодар» — «Ахмат»
3 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер)
«Динамо» — «Уфа»
3 апреля. Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер).
4 апреля, воскресенье
«Урал» — «Арсенал»
4 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч ТВ).
«Тамбов» — ЦСКА
4 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 16.30 (Матч Премьер).
«Ростов» — «Спартак»
4 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер).
5 апреля, понедельник
5 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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