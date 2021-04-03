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РПЛ, 24-й тур: результаты всех матчей

10:30
«Ростов» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ростов» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

3 апреля, суббота

«Ротор» — «Локомотив»
3 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Ротор — Локомотив

«Рубин» — «Сочи»
3 апреля. Казань. Стадион «Центральный». 16.30 (Матч ТВ).

Рубин — Сочи

«Краснодар» — «Ахмат»
3 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер)

Краснодар — Ахмат

«Динамо» — «Уфа»
3 апреля. Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер).

Динамо — Уфа

4 апреля, воскресенье

«Урал» — «Арсенал»
4 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч ТВ).

Урал — Арсенал Т

«Тамбов» — ЦСКА
4 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 16.30 (Матч Премьер).

Тамбов — ЦСКА

«Ростов» — «Спартак»
4 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Ростов — Спартак

5 апреля, понедельник

«Зенит» — «Химки»

5 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Зенит — Химки

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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