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Управляющий директор «Спартака»: «Если Тедеско захочет уйти по окончании сезона, мы хотим сделать это красиво»

22:14
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил перспективы уговорить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера.

— Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?

— Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Будет со стороны тренера желание — будем обсуждать в разумных пределах. Не будет — мы будем до конца его поддерживать. И если он захочет уйти по окончании сезона, мы хотим сделать это красиво.

Напомним, в декабре 2020 года немец объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт.

(Артем Калинин)

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