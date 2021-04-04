Управляющий директор «Спартака»: «Если Тедеско захочет уйти по окончании сезона, мы хотим сделать это красиво»
22:14
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил перспективы уговорить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера.
— Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?
— Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Будет со стороны тренера желание — будем обсуждать в разумных пределах. Не будет — мы будем до конца его поддерживать. И если он захочет уйти по окончании сезона, мы хотим сделать это красиво.
Напомним, в декабре 2020 года немец объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт.
(Артем Калинин)
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