18:03 | Футбол — РПЛ

Уилкшир и Фернандес посетили тренировку "Динамо". Фото

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Бывшие футболисты "Динамо" Люк Уилкшир и Леандро Фернандес посетили тренировку москвичей, сообщает официальный Twitter бело-голубых.

37-летний Уилкшир выступал за "Динамо" с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й. 36-летний Фернандес защищал цвета московского клуба – с 2006 по 2014 год.

Ранее стало известно, что бывший форвард бело-голубых Кевин Кураньи посетит матч второго тура чемпионата России с "Рубином"Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" 21 июля, начало – в 19.00 (мск).

 

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