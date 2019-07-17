Кураньи посетит домашний матч "Динамо" с "Рубином"

Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи посетит матч второго тура чемпионата России бело-голубых с "Рубином", сообщает официальный Instagram москвичей. 37-летний немец примет участие в предыгровых мероприятиях. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" 21 июля, начало – в 19.00 (мск).

"Друзья, одним из многочисленных гостей на матче-открытии нового сезона станет легендарный нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи! Кевин примет участие в предматчевых мероприятиях, станет гостем студии Динамо-ТВ и встретится с болельщиками", – написано в Instagram "Динамо".

Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год.

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