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Тренер по физподготовке Шарипов покинул «Спартак»

22:06
Рамиль Шарипов. Фото ФК «Спартак»
Рамиль Шарипов. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» покинул тренер по физподготовке Рамиль Шарипов.

Московский клуб решил принять заявление специалиста об уходе по собственному желанию. Вместо него к работе с первой командой вернется Александр Зайченко, который летом перешел на работу в «Спартак-2».

Кроме того, как ранее сообщал «СЭ», клуб в ближайшее время покинет врач Глеб Чернов. Ожидается, что вскоре «Спартак» объявит имя нового руководителя медицинского департамента.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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