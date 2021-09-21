Тренер по физподготовке Шарипов покинул «Спартак»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» покинул тренер по физподготовке Рамиль Шарипов.

Московский клуб решил принять заявление специалиста об уходе по собственному желанию. Вместо него к работе с первой командой вернется Александр Зайченко, который летом перешел на работу в «Спартак-2».

Кроме того, как ранее сообщал «СЭ», клуб в ближайшее время покинет врач Глеб Чернов. Ожидается, что вскоре «Спартак» объявит имя нового руководителя медицинского департамента.